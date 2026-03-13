La mancia di Meloni

Qualcuno si chiede se l'opposizione avrebbe capacità di governare meglio, considerando le figure che la compongono. La discussione si concentra sulla mancia di Meloni, senza approfondire cause o motivazioni, e si limita a evidenziare che è un tema di attualità nel dibattito pubblico. La questione viene affrontata senza giudizi, lasciando spazio alle opinioni di chi osserva la scena politica.

È facile criticare il governo, ma qualcuno pensa che l’opposizione farebbe meglio, con gente come Schlein, Conte, Bonelli e via dicendo? Giovanni Vanni via email Gentile lettore, se a lei va bene un governo con il numero due dello Stato che a casa lucida il busto di Mussolini, la premier che con grande dignità spazzola le scarpe di Trump e von der Leyen e si atteggia a grande statista, il ministro degli Esteri più imbarazzante del globo, la ministra del Turismo che ha procedimenti a carico per truffe allo Stato, il ministro della Difesa che prima prendeva gli appalti dello Stato per le armi e adesso gli appalti li assegna, un governo che ha... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

