’La mafia è davvero senza più armi?’

Lunedì 16 marzo alle 10 si svolgerà nella Sala ’Palatucci’ della Questura di Reggio Emilia un incontro dedicato alla presenza di armi nelle organizzazioni mafiose. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine e esperti del settore, che discuteranno della reale disponibilità di armi da parte delle mafie oggi. Nessun altro dettaglio riguardo alle persone coinvolte o alle conclusioni dell’incontro è stato comunicato.

Si terrà lunedì (16 marzo) alle 10 nella Sala ’Palatucci’ della Questura di Reggio Emilia, un altro incontro organizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto ’Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone’ con il sostegno della Fondazione Pietro Manodori e del Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde. Il titolo di questo evento sarà e verterà su un tema particolarmente delicato e a attuale come quello della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Il titolo richiama un interrogativo provocatorio che intende stimolare una riflessione profonda sulle trasformazioni delle organizzazioni mafiose e sulle nuove forme attraverso cui esse cercano di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

