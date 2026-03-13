La macchina frantuma-pietre e il braccio amputato I retroscena del dramma nella ditta edile

Un incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio in una ditta edile del Casentino, coinvolgendo un uomo di 49 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da una macchina frantuma-pietre, che avrebbe causato l’amputazione di un braccio. L’intervento dei soccorritori è stato immediato, ma le condizioni del lavoratore sono risultate gravi.

Ieri l'incidente sul lavoro di un 49enne che ha perso l'arto superiore destro all'interno di una nota impresa del settore Perdere un braccio sul posto di lavoro. È il dramma vissuto ieri pomeriggio, giovedì 12 marzo, da un 49enne in Casentino. L'uomo, ricoverato all'ospedale di Careggi a Firenze, è stato vittima di un grave incidente in un'azienda aretina di produzione di calcestruzzo Tutti gli stipendi dei sindaci aretini. Ecco quanto sono aumentati negli ultimi anni . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Paderno, amputato un braccio a Leonardo: vandalizzata la statua del Genio vincianoPaderno d'Adda (Lecco), 21 dicembre 2025 – Hanno amputato un braccio a Leonardo da Vinci. Braccio amputato, muore in pochi minuti: la tragedia di CapodannoA Roma, nella zona di Malafede, un tragico incidente ha segnato la vigilia di Capodanno 2026. Tutti gli aggiornamenti su macchina frantuma Argomenti discussi: La macchina frantuma-pietre e il braccio amputato. I retroscena del dramma nella ditta edile. La macchina frantuma-pietre e il braccio amputato. I retroscena del dramma nella ditta edileIeri l'incidente sul lavoro di un 49enne che ha perso l'arto superiore destro all'interno di una nota impresa del settore ... arezzonotizie.it Mantello, cade nella macchina che frantuma le pietre: muore a 58 anni l’operaio Paolo VallanEra uno degli operai più esperti dell’azienda Cavada, attiva nel settore della frantumazione di pietre e minerali, e per questo la tragedia di cui è rimasto vittima risulta ancora più scioccante e ... milano.repubblica.it