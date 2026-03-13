La ' macarena' Ferrari funziona o no? Vasseur | Servono altre prove Leclerc | Non cambia il quadro

In Cina, la Ferrari SF-26 con l'ala che si ribalta di 270° è stata testata durante le prime libere prima di essere smontata, mentre la scuderia ha dichiarato che sono necessarie ulteriori prove per verificare la funzionalità. Vasseur ha affermato che non ci sono ancora conclusioni definitive, e Leclerc ha precisato che l’incidente non modifica l’analisi complessiva del progetto. Hamilton ha commentato che si è cercato di accelerare i test, anche se potrebbe essere stato troppo presto.

Ma la ‘macarena’ funziona o no? L’ala posteriore della Ferrari che si ribalta di 270° in rettilineo e dovrebbe garantire un sostanziale aumento di velocità sul dritto è stata per la prima volta impiegata in un weekend di gara. E' successo nel corso delle libere 1 del GP della Cina. Il risultato? Al momento il giudizio è sospeso. Per un motivo: la Ferrari l’ha installata e testata, ma poi nelle qualifiche della Sprint l’ha smontata. Come mai? A domanda diretta, il team principal Fred Vasseur ha fornito una spiegazione che non ha aggiunto elementi di promozione o bocciatura: “L'abbiamo usata nelle prove libere e abbiamo deciso di non utilizzarla di nuovo per avere più chilometraggio nelle prossime prove, in modo da prendere una decisione definitiva”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La 'macarena' Ferrari funziona o no? Vasseur: "Servono altre prove". Leclerc: "Non cambia il quadro" Articoli correlati Ferrari, ecco l'ala "macarena": è pronta per la Cina. Le altre novità aerodinamicheLa Macarena c’è! La Ferrari ha portato a Shanghai, sciogliendo qualsiasi possibile riserva, tre esemplari dell’ala posteriore "macarena", quella... Leggi anche: Leclerc: "Ferrari, zero problemi nei test". Vasseur: "L'affidabilità c'è, ora le prestazioni" Contenuti e approfondimenti su La 'macarena' Ferrari funziona o no... Temi più discussi: Ferrari, si balla (e si va all'attacco) in Cina: torna l'ala 'Macarena', che vantaggi può dare; L’indiscrezione – Ferrari, l’ala Macarena vale 4-5 kW in rettilineo e si rivedrà entro il 7° GP; C'è la macarena: in Cina la Ferrari va già al contrattacco delle Mercedes; La Ferrari non perde tempo: in Cina può esordire già la nuova ala Macarena. Ferrari porta l’ala Macarena al GP Cina: come funziona e quanto rende più veloci le SF-26Ferrari porta in Cina la nuova ala posteriore Macarena sulla SF-26: come funziona, perché riduce il drag e quanto può valere in velocità ... fanpage.it Ferrari, la verità sull’ala Macarena: cos’è e come funziona l’arma segreta della SF-26La soluzione Ferrari al posteriore per massimizzare la resistenza all’avanzamento: come funziona l’ala Macarena sulla SF-26 ... virgilio.it La partenza per le colonie estive (Grazie a Roberto Ferrari) - facebook.com facebook In Cina è ancora dominio #Mercedes ma la #Ferrari non molla. Le parole di #Hamilton fanno sperare per la Sprint x.com