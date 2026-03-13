La Life365eu a caccia del tris sul campo di Riccione

La squadra Life365.eu Forlì si prepara a disputare una nuova partita sabato alle 18 contro la Lasersoft Riccione, sul campo della squadra avversaria. Dopo aver vinto contro Modena e Cesena, la formazione cerca di ottenere la terza vittoria consecutiva in un derby che assegna punti fondamentali per la classifica. La partita si svolgerà in trasferta e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre.

La formazione rivierasca, infatti, occupa al momento il terzultimo posto in classifica a quota 19 punti, appena due in meno della Libertas che la precede appaiata a Cesena Dopo i due successi contro Modena e Cesena, la Life365.eu Forlì sarà di scena sabato, alle 18, sul campo della Lasersoft Riccione per un altro derby che mette in palio punti importanti per la corsa alla salvezza. La formazione rivierasca, infatti, occupa al momento il terzultimo posto in classifica a quota 19 punti, appena due in meno della Libertas che la precede appaiata a Cesena. La formazione titolare è completata dal libero Federica Calzolari. Reduce dall'importante successo casalingo contro Montespertoli (3-1) dopo tre ko di fila, per Riccione si tratta di un match da non sbagliare per evitare di vedere allontanarsi il treno salvezza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

