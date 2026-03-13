La Lega nomina Enricomaria Natale coordinatore cittadino a Casal di Principe | FOTO

La Lega ha annunciato la nomina di Enricomaria Natale come coordinatore cittadino a Casal di Principe. Natale, che da anni lavora nel settore pubblico e amministrativo locale, assume ora un ruolo di leadership all’interno del partito nella zona. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso una foto che ritrae la cerimonia di nomina.

L'assessore comunale guiderà l'organizzazione locale del partito su indicazione del commissario provinciale Antonella Piccerillo: "Impegno per rafforzare la presenza politica sul territorio" Nuovo incarico politico e organizzativo per Enricomaria Natale, da anni attivo nella vita pubblica e amministrativa del territorio. È ufficiale, infatti, la sua nomina a coordinatore cittadino della Lega per Salvini Premier per la città di Casal di Principe. La scelta rappresenta un passaggio importante nel percorso di radicamento politico della Lega in città, con l'obiettivo di consolidare la presenza del partito e promuovere un percorso di crescita organizzativa e di partecipazione politica.