La Juventus guarda in casa PSG | doppio obiettivo sotto la Tour Eiffel | CM

La Juventus ha avviato le prime mosse di mercato con l’obiettivo di rafforzare l’attacco nella prossima stagione. I dirigenti bianconeri stanno monitorando attentamente le operazioni del Paris Saint-Germain a Parigi, concentrandosi su potenziali acquisti e scambi. La strategia prevede anche possibili trattative con alcuni giocatori del club francese, mentre le decisioni ufficiali saranno annunciate nelle prossime settimane.

Sono iniziate le manovre della Juve in vista del prossimo mercato estivo: radar puntato sulla capitale francese da parte dei dirigenti bianconeri Ci saranno grosse novità nell'attacco della Juventus per la prossima stagione. La dirigenza bianconera potrebbe rivoluzionare il pacchetto offensivo, considerando anche la stagione molto deludente di David e Openda. Gonçalo Ramos, 24 anni (Ansa) – Calciomercato.it I due attaccanti, sbarcati a Torino soltanto al scorsa estate, rischiano subito il taglio e la 'Vecchia Signora' si sta guardando attorno per cambiare marcia nel reparto avanzato in vista della prossima stagione. In bilico c'è anche Milik che ancora non è rientrato in campo, mentre un po' a sorpresa chi ha le maggiori chance di restare in bianconero è Dusan Vlahovic.