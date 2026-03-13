La guerra nel Golfo e non solo | l’interdipendenza che può salvarci dal caos

La regione del Golfo attraversa una fase complessa con tensioni tra Iran e paesi vicini: l’Iran ha lanciato attacchi, poi si è scusato, mentre i paesi della zona protestano senza interrompere le relazioni. Gli Stati Uniti hanno emesso minacce pubbliche, ma continuano a mantenere i canali di comunicazione aperti e a trattare con le parti coinvolte. La situazione rimane fluida e in evoluzione.

L’Iran colpisce, ma si scusa.Il Golfo protesta, ma non rompe.Gli Stati Uniti minacciano, ma trattano.Non è un tentativo di pace. È interdipendenza. Da tempo una parte della teoria delle relazioni internazionali sostiene che la crescente interconnessione tra gli Stati non renda il mondo più pacifico, ma più vincolato. Già negli anni Settanta studiosi come Robert Keohane e Joseph Nye descrivevano un sistema internazionale sempre meno dominato dalla forza militare e sempre più strutturato da reti di dipendenza economica, tecnologica e istituzionale. In quello che definirono un contesto di interdipendenza complessa, il conflitto non scompare, ma diventa più rischioso, perché colpire l’avversario significa spesso colpire anche le infrastrutture da cui dipende il funzionamento dell’intero sistema. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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