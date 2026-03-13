Mirela Hodo racconta il suo percorso di vita, segnato da guerra, fuga e ritorno, e descrive Sarajevo come il luogo che considera ancora casa. Per lei, il termine

"Dom" in bosniaco significa casa. Casa, per Mirela Hodo, significa "libertà". Una volta per lei casa era l’orfanotrofio "Dom Bjelave" a Sarajevo. Fino al 1992, quando a soli 10 anni, insieme ad altri 66 bambini, è costretta a lasciare la città sotto assedio e fra i bombardamenti per trovare rifugio a Rimini, dove vive ancora oggi. Rivedrà Sarajevo solo dopo trent’anni, ma per lei è sempre rimasta "casa". Quel ritorno è al centro del documentario"Dom" – ora in tour nelle sale italiane – diretto da Massimiliano Battistella e prodotto da Riccardo Biadene (Kama Productions) con Mess Sarajevo e Method. Il film ripercorre il viaggio della donna per riconciliarsi con il passato, ritrovare gli amici d’infanzia e ricercare la propria identità ferita, tra memoria personale e storia collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La guerra, la fuga e il ritorno. Il lungo viaggio di Mirela: "Sarajevo resta casa mia"

