La guerra coinvolge anche la Formula 1 e si parla della possibile cancellazione dei GP di Bahrein e Arabia Saudita. L’incertezza riguarda l’effettiva svolta delle competizioni in quei paesi, con le autorità che valutano la sicurezza degli eventi. L’ufficialità sulla cancellazione delle gare non è ancora arrivata, ma si attende un comunicato ufficiale.

Il conflitto scoppiato con l’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran continua ad avere ripercussioni sul mondo dello sport. Il Gran Premio del Bahrein e quello dell'Arabia Saudita infatti stanno per essere cancellati dal calendario del Mondiale di Formula Uno. Le gare in Bahrein e a Gedda (Arabia Saudita) sono state annullate ed è atteso un annuncio ufficiale, che probabilmente arriverà nel weekend in Cina dove si corre il Gp di Shanghai. Quello del Bahrein e quello di Gedda sono due tra i Gp più redditizi della stagione in F1, ma sarebbe prevalsa la sicurezza come priorità. In più, ci sarebbe da affrontare un importante problema logistico: il traffico aereo sta lentamente tornando alla normalità, ma ci sono ancora diversi voli cancellati o ridotti nell’area del Golfo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La guerra colpisce anche la F1: verso la cancellazione dei GP di Bahrein e Arabia, si attende l'ufficialità

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