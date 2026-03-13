La giustizia civile italiana e il prezzo di mercato della pietas ferita
In Italia, il sistema di giustizia civile si confronta con problemi legati al prezzo di mercato della pietas ferita. La discussione non riguarda rapporti tra pubblico ministero ed esecutivo, né tensioni tra istituzioni e la Carta costituzionale. La questione si focalizza su come si gestiscono i processi e le percezioni di giustizia nel contesto attuale, senza coinvolgere dinamiche politiche o simboliche.
Una giustizia domestica fatta da gente litigiosa che tende a trasformare questioni di ordinaria manutenzione pubblica in drammi metafisici da incassare in banca Ingiustizia disciplinare. Storie di ordinaria irresponsabilità nelle sentenze del Csm sulle toghe Zangrillo: "Gratteri? La magistratura italiana non merita una tale rappresentazione" Qui non è questione del pm che sta sotto l'esecutivo o dell'esecutivo che prende sberle dal pm. Non è neppure questione della Carta-più-bella-del-mondo e dell'uno che vorrebbe possederla carnalmente o dell'altro che vorrebbe accomodare alla bisogna. Qui è questione di giustizia civile, domestica, di carne viva (e morta) dell'italica gente.
