La giovane valdarnese Ginevra Russo conquista l’oro al Torneo nazionale di pugilato

Una giovane atleta valdarnese si è aggiudicata la medaglia d’oro al Torneo nazionale di pugilato. La competizione si è svolta recentemente ad Arezzo e ha visto protagonista una studentessa dei Licei Giovanni da San. La vittoria si inserisce in una serie di risultati positivi per gli studenti impegnati in discipline sportive a livello nazionale. La premiazione si è svolta alla presenza di pubblico e di rappresentanti delle associazioni sportive.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Ancora un importante successo per gli studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni: la studentessa Ginevra Russo, della classe 1F del Liceo Linguistico, ha conquistato la medaglia d’oro al prestigioso Torneo nazionale di pugilato Alberto Mura, nella categoria Under 17, disputato a Roseto degli Abruzzi. Il successo segue il titolo nazionale Under 15 conquistato lo scorso anno, confermando il talento e la determinazione della giovane atleta, che ha ricevuto i complimenti della dirigente scolastica Lucia Bacci. Proprio ieri mattina è arrivata un’altra importante notizia: Ginevra Russo è stata convocata per uno stage della Nazionale di pugilato, in programma da domani fino al 18 marzo presso il Centro sportivo della Città Militare della Cecchignola a Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La giovane valdarnese Ginevra Russo conquista l’oro al Torneo nazionale di pugilato Articoli correlati Torneo nazionale di pugilato "Alberto Mura", boxer casertano conquista il podioSi tratta di Alessio Farina categoria under 17, 66 chilogrammi, atleta della Bizzarro Boxe di Marcianise, che si è distinto nel prestigioso torneo... Leggi anche: Pugilato, medaglia d’argento per il teatino Ryan Zimanglini al torneo nazionale “Alberto Mura”