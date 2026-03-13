La Germania si trova ad affrontare problemi legati al suo debito, anche se finora non si parla di emergenza. La situazione ha attirato l’attenzione perché rappresenta un campanello d’allarme che non può essere trascurato. La questione viene discussa senza che si arrivi a dichiarare uno stato di crisi, ma resta comunque un elemento da monitorare attentamente.

Non è un allarme rosso, se lo fosse, probabilmente un pezzo d’Europa dovrebbe farsi delle domande. Ma è certamente un segnale, di quelli da non ignorare. L’ultima asta dei titoli di Stato tedeschi, i bund, il metro di misura della salute dei debiti sovrani europei, ha attirato molta attenzione tra gli operatori finanziari. Motivo? La domanda non è stata sufficiente ad assorbire tutta l’offerta. Non si tratta di una crisi del debito della Germania, ma il segnale è comunque significativo: anche il debito considerato più sicuro dell’Eurozona inizia a risentire del nuovo contesto di tassi elevati e inflazione incerta. non è un’influenza, ma uno starnuto, quello sì. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Germania inciampa sul debito. Ma non c’è un allarme rosso

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