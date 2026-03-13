la geniale pittrice che dipinge il tempo

Nel settore dell’orologeria svizzera, dove la precisione e la produzione di massa sono all’ordine del giorno, si distingue una pittrice che realizza micropitture sui quadranti degli orologi, trasformando pezzi funzionali in vere opere d’arte. La sua attività si concentra sulla creazione di dettagli minuti e complessi, che richiedono abilità e pazienza. Questa forma di espressione artistica si inserisce in un contesto di alta precisione tecnica.

Nel mondo dell'alta orologeria svizzera, dominato da precisione tecnica e produzione seriale, esiste una forma d'arte raffinata e preziosa: la micropittura sui quadranti degli orologi. Una disciplina che richiede mano fermissima, inabituale capacità di concentrazione e grande sensibilità artistica, per trasformare pochi millimetri di superficie in una vera tela. Tra le pochissime persone che oggi praticano quest'arte in Svizzera c'è Giulia Fontana, giovane artista che ha scelto di unire pittura e orologeria creando quadranti dipinti interamente a mano. Orologi che raccontano storie. Nel Paese dell'alta orologeria la micropittura sui quadranti è considerata un'arte esclusiva e raffinata.

L'artista svizzera Giulia Fontana realizza a mano orologi di alta gamma personalizzati con micro pitture sul quadrante trasformando ogni segnatempo in una creazione esclusiva e irripetibile.

