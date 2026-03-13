La foto degli attimi di terrore davanti al bar il barista scaraventato contro i tavolini mentre passano le persone

Una scena di violenza si svolge in pieno giorno davanti a un bar, dove un barista viene scaraventato contro i tavolini mentre le persone passano di fretta. Un’aggressione improvvisa coinvolge il dipendente, mentre un passante interviene per cercare di dividere i due. La foto cattura gli attimi di tensione e paura che si sono verificati nel cuore della strada.

Il video dell'aggressione pubblicato sui social e la rabbia del consigliere regionale: "Non si possono lasciare impuniti i delinquenti" Un’aggressione in pieno giorno, mentre i pendolari attraversano la via. Il barista scaraventato contro i tavolini, l’aggressione, l’arrivo di un passante che cerca di dividere i due. È questo quello che si vede dalle immagini di videosorveglianza che hanno ripreso la scena dell'aggressione davanti al bar in corso Milano, a Monza. Quel bar, a pochi passi dalla stazione, punto di ristoro per i tanti che ogni giorno transitano nei pressi dello scalo ferroviario. E proprio lì, davanti a quel bar, a pochi metri da uno dei luoghi dello spaccio cittadino, si è consumata quella che poteva trasformarsi in una tragedia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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