La fluffy bangs è una frangia che sta diventando popolare tra chi cerca un look più giovane. Questo stile si distingue per la sua texture morbida e voluminosa, capace di cambiare l’aspetto del volto senza richiedere interventi drastici. Molte persone scelgono questa opzione per aggiungere freschezza e vitalità alla propria acconciatura, spesso combinandola con tagli e colori recenti.

Ci sono tagli e colori di capelli che hanno il potere di ringiovanire. Talvolta poi, è sufficiente un dettaglio azzeccato, per dare al viso un aspetto più giovane e fresco. Il dettaglio in questione – che è anche cool e quindi non guasta – è la fluffy bangs. Ebbene sì, la frangia soffice è in grado di far apparire più giovane. Questo dettaglio, che era un must soprattutto negli Anni 80, ma con un certo seguito anche negli Anni 90, torna oggi sotto le luci dei riflettori come elemento di tendenza dell’acconciatura. E in più ha un vantaggio che lo rende ancora più desiderabile. Visto il successo delle varie curtain e butterfly bangs, ma anche della frangetta e della frangia riccia, già nel 2025 abbiamo avuto il sospetto che la strada intrapresa portasse verso un alleggerimento di questo elemento che aiuta ad incorniciare il viso. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La fluffy bangs è la frangia che ringiovanisce

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