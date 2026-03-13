La fiaccolata dell' amicizia la finale del Mandorlo in fiore e il viaggio in treno storico | cosa fare nel weekend

Il weekend agrigentino è ricco di eventi, con la celebrazione del Mandorlo in Fiore che porta in città spettacoli, incontri e momenti di festa. Si svolge anche una fiaccolata dell'amicizia e si tiene la finale del festival. Inoltre, è previsto un viaggio in treno storico che coinvolge diversi partecipanti. La città si anima con queste iniziative che coinvolgono diverse realtà locali.

Sfilate dei gruppi folk per le vie della città, spettacoli al Palacongressi e cerimonia conclusiva nella Valle dei Templi dove si potrà arrivare anche a bordo delle "carrozze d'altri tempi". C'è anche la degustazione di vino con il "racconto" di chi li produce. I "Tammura di Girgenti" propongono la rievocazione della mietitura e del pane votivo Il weekend agrigentino si apre nel segno del Mandorlo in Fiore che continua ad animare la città con spettacoli, incontri e momenti di festa. Dopo i numerosi appuntamenti dei giorni scorsi, il fine settimana entra nel vivo con iniziative che uniscono folklore, cultura e tradizione.