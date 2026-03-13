La ’fabbrica dei tartari’ una storia dimenticata

Nel Settecento, sulle pendici del Monte Amiata, un architetto di Chianciano ha trasformato l’acqua in materia artistica. Questa storia riguarda la ’fabbrica dei tartari’, un sito oggi dimenticato che un tempo rappresentava un’attività importante nella zona. La vicenda si svolge a Castiglione d’Orcia, dove l’architetto ha dato vita a un’opera che ha lasciato tracce nel tempo.

CASTIGLIONE D’ORCIA Nel Settecento, sulle pendici del Monte Amiata, un architetto di Chianciano trasformò l’acqua in materia artistica. Si chiamava Leonardo Massimiliano De Vegni (1731–1801). La sua invenzione — la "plastica dei tartari" — godette di fama europea e raggiunse le Americhe. Eppure oggi quasi nessuno la conosce. Le acque di Bagni San Filippo, ricchissime di carbonato di calcio, depositano concrezioni bianchissime su qualunque superficie le attraversi. De Vegni osservò il fenomeno da bambino, ma solo dopo la morte del padre poté dedicarsi alle scienze. Mise a punto una tecnica: stampi esposti di lato al getto, così che i depositi calcarei riproducessero ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ’fabbrica dei tartari’, una storia dimenticata Articoli correlati Don Paolo Miraglia: due appuntamenti a Piacenza per riscoprire una storia dimenticataDue appuntamenti a Piacenza per riscoprire la figura di Don Paolo Miraglia, sacerdote siciliano e protagonista di una vicenda storica complessa e... Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana. Torna alla luce una storia quasi dimenticata«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante», avverte David Bidussa nella prefazione al saggio dello storico...