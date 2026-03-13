La dottoressa va in pensione e la sostituta rinuncia all' incarico | 1.500 brianzoli da oggi restano senza medico di famiglia

La dottoressa di famiglia in pensione lascia il suo incarico e la sostituta, inizialmente prevista, ha rinunciato, lasciando senza medico circa 1.500 brianzoli. Sembrava tutto stabilito senza problemi, ma la decisione improvvisa della sostituta ha creato incertezza tra gli assistiti. Nei prossimi giorni, quindi, molte persone resteranno senza medico di base.

Sembrava ormai cosa fatta e per gli assistiti non ci sarebbero stati ripercussioni, ma quella rinuncia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e tra pochi giorni 1.500 cittadini si ritroveranno senza medico di medicina generale. Succede a Meda, ma in realtà è un problema che riguarda tutta la Brianza dove la carenza del medico di famiglia non è più un’emergenza, ma una cronicità. Ma questa volta la storia sarebbe dovuta finire diversamente. Venerdì 13 marzo la dottoressa Zaira Luigia Benini va in pensione. Il sindaco Luca Santambrogio aveva annunciato nei giorni scorsi che il Comune si era attivato con Asst Brianza e che era stata individuata una nuova sostituita. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

La dottoressa va in pensione e la sostituta rinuncia all'incarico: 1.500 brianzoli restano senza medico di famigliaSembrava ormai cosa fatta e per gli assistiti non ci sarebbero stati ripercussioni, ma quella rinuncia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e tra...

Contenuti e approfondimenti su La dottoressa va in pensione e la...

Temi più discussi: La dottoressa va in pensione e la sostituta rinuncia all'incarico: 1.500 brianzoli restano senza medico di famiglia; Dopo oltre quarant’anni di medicina tra ospedale e territorio, la dottoressa Margherita Marinoni va in pensione - Radio Bruno; La dottoressa va in pensione, arriva un nuovo medico di base; Va in pensione la dottoressa Daniela Cimini, all'avanguardia nella prevenzione e indispensabile ai tempi della pandemia.

Va in pensione la dottoressa Daniela Cimini, all'avanguardia nella prevenzione e indispensabile ai tempi della pandemiaTra le prime a comprendere l'importanza del fare rete tra i vari dipartimenti delle aziende sanitarie e dall'approccio one health, lascia in dote un lavoro che ha fatto scuola a tutti i suoi collegh ... anconatoday.it

Li ho amati anche nel dolore: dopo 40 anni va in pensione la dottoressa che ha curato generazioni in FranciacortaCi sono medici che curano la malattia e medici che si prendono cura della persona. Margherita Marinoni appartiene a quella categoria che, per oltre ... quibrescia.it

Finta dottoressa in diretta social con la paziente sul lettino per le "punturine", i carabinieri fanno irruzione e sequestrano tutto - facebook.com facebook