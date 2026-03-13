La dottoressa va in pensione e la sostituta rinuncia all' incarico | 1.500 brianzoli da oggi restano senza medico di famiglia

Una dottoressa va in pensione nella provincia di Monza e Brianza, lasciando scoperto il suo ambulatorio. La sostituta designata ha deciso di rinunciare all’incarico, lasciando circa 1.500 persone senza medico di famiglia. La situazione si è rivelata improvvisa e senza preavviso, creando un vuoto che rischia di mettere in difficoltà gli assistiti della zona.

Sembrava ormai cosa fatta e per gli assistiti non ci sarebbero stati ripercussioni, ma quella rinuncia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e tra pochi giorni 1.500 cittadini si ritroveranno senza medico di medicina generale. Succede a Meda, ma in realtà è un problema che riguarda tutta la Brianza dove la carenza del medico di famiglia non è più un’emergenza, ma una cronicità. Ma questa volta la storia sarebbe dovuta finire diversamente. Venerdì 13 marzo la dottoressa Zaira Luigia Benini va in pensione. Il sindaco Luca Santambrogio aveva annunciato nei giorni scorsi che il Comune si era attivato con Asst Brianza e che era stata individuata una nuova sostituita. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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