' La donna cantata' rassegna di concerti sul panorama femminile

Una rassegna di concerti dedicata al panorama femminile si tiene a Marina di Pisa, organizzata dall'associazione Voices in the Wind. La serie di eventi, intitolata

Non solo 8 Marzo. E' questa l'idea di Voices in the Wind che ha fatto realizzare questa rassegna primaverile di Concerti a Marina di Pisa. Programma vasto che racconterà le storie delle donne: dalle donne nel Jazz a quelle della letteratura Operistica, dalle donne del musical alla liturgia e chicca finale la storia delle donne dimenticate nella musica ovvero quelle musiciste e compositrici che non hanno potuto emergere solo perchè donne. Questo in sintesi il Programma: Domenica 22 Marzo 2026 ore 17.00.- Concerto: "La Donna Cantata" Un viaggio musicale nella letteratura che ha celebrato la donna: la donna nell'opera, la donna...

