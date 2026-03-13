La Dino Paoli in pole | Avvitatori da corsa

La Dino Paoli, azienda di Reggio Emilia attiva dal 1968, è tra le protagoniste del programma

Un’eccellenza che dal 1968 domina il mondo dei motori. Tra le protagoniste del programma "Imprese Vincenti 2026", ecco la Dino Paoli di Reggio Emilia è leader globale nella produzione di avvitatori per il motorsport. Francesca Paoli, amministratrice delegata, la Dino Paoli nasce nel 1968. Di che cosa si occupa e in quali settori trovano applicazione avvitatori e componenti? "L’azienda nasce dall’intuizione di mio padre, che in uno scantinato iniziò a produrre avvitatori per officine. Abitando vicino al circuito di Fiorano, li propose per i pit stop alla Ferrari, all’inizio regalandoli per farli provare. Ebbene, oggi quasi tutte le scuderie del mondo, dalla Formula Uno fino all’IndyCar, usano almeno un Paoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

