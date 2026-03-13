La destra fa slittare il dl Bollette e il taglio delle accise Scintille Urso-Renzi

La destra ha deciso di rinviare l’approvazione del decreto sulle bollette e il taglio delle accise, creando tensioni all’interno della maggioranza. La discussione tra i membri del governo si è accesa a causa di divergenze tra il ministro delle imprese e il leader di un partito di maggioranza. La Commissione europea ha recentemente comunicato nuove linee guida sul settore energetico.

Meloni in Aula senza soluzioni sui carburanti: servono soldi. Pichetto: "No a reazioni emotive" Renzi-Urso scontro al Senato: "Il ministro faceva affari con Teheran". La replica: "Lei si inginocchiò a Rouhani" Governo e maggioranza sono ancora in alto mare sul dossier energia. Ieri la Commissione europea ha reso noto come "il governo italiano non ci ha ancora notificato alcun decreto Bollette". Solo dopo quella notifica, infatti, potrà esserci il vaglio di conformità delle norme italiane rispetto alla legislazione europea. Ma il motivo del ritardo è presto detto: il governo ha paura di esporsi a un giudizio negativo sulla revisione del meccanismo di tassazione Ets, scenario che a Bruxelles non danno affatto per peregrino.