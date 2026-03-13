La cultura delle donne contro le mafie | al Circolo Unificato dell’Esercito di Palermo il convegno internazionale
Sabato 14 marzo 2026, alle ore 10:30, al Circolo Ufficiali dell’Esercito di Palermo si svolgerà un convegno internazionale intitolato “La Cultura delle Donne contro le mafie”. L’evento è organizzato con l’obiettivo di promuovere un confronto sul ruolo delle donne nella lotta contro le organizzazioni criminali. Alla conferenza parteciperanno rappresentanti di diverse nazioni e realtà associative.
La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Sabato 14 marzo 2026, dalle ore 10:30, al Circolo Ufficiali dell’Esercito di Palermo, si terrà il convegno internazionale a scopo sociale “La Cultura delle Donne contro le mafie”. "Senza. Del dolore e dell’amore": a Bagheria la presentazione del libro di Gaetano Perricone "In 21 parole. artiste che ridisegnano il mondo": Mariella Pasinati presenta il suo libro . 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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