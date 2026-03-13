La cultura ben gestita è economia Le imprese tifano per Massa Capitale

Le imprese della zona supportano con entusiasmo la candidatura di Massa e della sua provincia a Capitale Italiana della Cultura 2028. Se il riconoscimento fosse assegnato, si prevedono benefici concreti per l’intera area, secondo quanto affermano gli imprenditori locali. La proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere lo sviluppo economico attraverso l’immagine e gli eventi culturali.

"Se Massa e la sua Provincia diventassero Capitale Italiana della Cultura 2028 il vantaggio per tutto il territorio sarebbe indiscutibile. Per questo dico che anche in questo progetto l'unione fa la forza". Il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini, ha sempre creduto nella candidatura e ora ospita, lunedì dalle 15 nella sede di piazza II Giugno a Carrara, una tavola rotonda su "I pilastri della candidatura di Massa 2028. Insieme con le imprese del territorio". Dopo l'introduzione di Tamburini, interverranno il sindaco di Massa, Francesco Persiani, e la responsabile del dossier, Irene Sanesi; a seguire un dibattito con le associazioni del territorio, chiamate numerose a intervenire.