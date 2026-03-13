La Croce Rossa in prima linea contro la violenza sugli operatori sanitari

La Croce Rossa si impegna quotidianamente per proteggere gli operatori sanitari, che nel 2025 hanno subito 563 episodi di violenza in Friuli Venezia Giulia. Questi episodi coinvolgono medici, infermieri e altri professionisti impegnati in reparti ospedalieri e ambulatori. La situazione evidenzia una problematica che riguarda numerosi ambienti sanitari della regione.

La violenza sugli operatori sanitari è un fenomeno ancora troppo diffuso: 563 episodi in Fvg nel 2025. In occasione della Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro le aggressioni al personale medico e socio-sanitario, celebrata il 12 marzo, emerge un quadro preoccupante: il Friuli Venezia Giulia resta una regione relativamente calma rispetto al resto d’Italia, ma le violenze – soprattutto verbali – continuano a segnare il quotidiano di chi lavora in prima linea.? Nel 2025 sono state 563 le segnalazioni di aggressioni a operatori sanitari e socio-sanitari in regione, quasi tutte (559) nel servizio pubblico. A subirne le conseguenze sono stati 791 professionisti, principalmente infermieri (410 casi), seguiti da operatori socio-sanitari (147) e medici (121). 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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