La crisi infinita dell’industria produzione ancora a picco

L’industria italiana continua a mostrare segni di difficoltà con una produzione che resta a livelli molto bassi. Dopo alcuni mesi di leggera ripresa, i dati più recenti indicano un nuovo calo nella produzione industriale, senza segnali di miglioramento immediato. La situazione rimane stabile in negativo, senza elementi che suggeriscano una ripresa immediata.

La luce in fondo al tunnel non si vede. E anche la timida ripresa degli ultimi mesi dell’anno viene ridimensionata, con un nuovo calo per la produzione industriale. Il nuovo anno per l’industria italiana parte male, con un nuovo dato negativo a gennaio: il calo è dello 0,6% sia rispetto a dicembre 2025 che rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il trend non cambia, con una flessione che – con pochissime eccezioni, come gli ultimi mesi di novembre e dicembre – prosegue da febbraio del 2023. Con il governo Meloni, sottolinea il responsabile Economia del Pd Antonio Misiani, siamo così al 35esimo mese negativo su 40: numeri “sconfortanti” che mostrano un “declino strutturale”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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