La cittadella della pace e quei trenta ragazzi che superano i conflitti Butali | vince il dialogo

Trenta giovani si sono riuniti nella cittadella della pace per condividere le proprie esperienze di conflitto e dialogo. Durante l'incontro, hanno raccontato le loro storie, evidenziando come il confronto possa trasformare la percezione dell’altro. I partecipanti hanno osservato che, spesso, dietro a un “nemico” si nasconde una persona con sofferenze simili, anche se di cause diverse.

"I ragazzi parlano dei conflitti che hanno vissuto. Ma soprattutto parlano delle loro storie. E l’incontro con l’altro avviene nel momento in cui vedi che, dove pensavi ci fosse un nemico, c’è una persona che ha sofferto come te, non per le stesse cose, ma con le stesse dinamiche". Lo dice Paola Butali (foto), vicepresidente di Rondine Cittadella della Pace, realtà di Arezzo che si impegna per la riduzione dei conflitti nel mondo. Ieri, alla Fiera Didacta, Rondine ha organizzato con la Regione Toscana il convegno Generare habitat di pace. Quanti ragazzi da zone di conflitto ospitate al momento? "Una trentina. Abbiamo ucraini, russi, palestinesi e israeliani, ma anche ragazze e ragazzi da Mali, Colombia e Caucaso, perché oltre ai conflitti più grandi, ne esistono tanti altri di cui si parla meno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

