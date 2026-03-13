Il vescovo Nerbini ha proposto l’istituzione di una consulta degli stranieri per favorire un’integrazione più concreta nella città multietnica. La proposta è stata annunciata durante un dibattito su come la città si sta evolvendo, con attenzione alle diverse comunità che vi abitano. La discussione si è concentrata sul ruolo di questa consulta nel promuovere il dialogo tra cittadini italiani e stranieri.

Prato, 13 marzo 2026 – Si è parlato della Prato del presente, ma anche di quella del futuro, toccando questioni delicate come immigrazione ed inclusione, nel corso della puntata di «Parliamoci Chiaro» registrata lo scorso martedì nel refettorio della chiesa di San Domenico (e questa sera trasmessa su Tv Prato ). Ospite della trasmissione condotta dal direttore di TvPrato Giancarlo Gisonni e dal caporedattore de La Nazione di Prato Luigi Caroppo, il vescovo Giovanni Nerbini. Il quale è ripartito dalla sua presa di posizione dello scorso fine settimana, quando aveva criticato l’iniziativa di «Remigrazione e Riconquista». A distanza di tre giorni, ha ribadito le perplessità in merito alle istanze avanzate dall’organizzazione dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città multietnica. Il vescovo Nerbini lancia l’idea: “Consulta degli stranieri per integrazione vera”

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