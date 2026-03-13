La città sta subendo una trasformazione con la demolizione dell’Hotel Pino, un intervento che riguarda una struttura già chiusa. L’operazione è stata avviata per realizzare un nuovo progetto di riqualificazione urbana, coinvolgendo enti pubblici e privati. La demolizione è stata completata nelle ultime settimane, preparando il terreno per i lavori futuri. Nessun dettaglio è stato comunicato sui tempi di realizzazione del nuovo complesso.

La città si rinnova e si riqualifica anche con gli accordi tra pubblico e privati. Passa infatti dalle intese fra il Comune e gli imprenditori, buona parte dei progetti destinati a cambiare il volto della città, con gli operatori turistici e gli immobiliaristi che investono ed in cambio l’Amministrazione pubblica ottiene risorse per finanziare importanti opere ed in alcuni casi a realizzarle a costo zero. Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori per la demolizione dell’ex Hotel Pino dismesso dal 2008 e della relativa casa del custode, con la costruzione di un nuovo edificio a destinazione residenziale che porterà a una riduzione di volumi del 77 percento ed il restauro della villa Liberty. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città cambia, demolizione per l’Hotel Pino

Articoli correlati

Leggi anche: Ex Hotel Pino, il consiglio approva l’accordo operativo

Lavori al ponte, si procede con la demolizione: struttura chiusa, cambia la viabilitàLunedì 19 prendono il via le operazioni per la demolizione dell’impalcato centrale del ponte di Volano lungo la Sp54.

Altri aggiornamenti su Hotel Pino

Temi più discussi: La città cambia, demolizione per l’Hotel Pino; Ruspa in azione per demolire l'hotel dismesso: è il primo passo di uno dei molti accordi tra pubblico e privato; Hotel Pino, che la demolizione abbia inizio; Partita la demolizione dell’ex hotel Pino LE FOTO.

Dall’Hotel Pino all’ex Nuit, come cambia CesenaticoSono iniziati i lavori per la demolizione dell’ex Hotel Pino, il primo passo di un accordo pubblico privato che darà nuova luce a uno scorcio di Cesenatico ... livingcesenatico.it

Cesenatico, ex Hotel Pino: via alla demolizione - GallerySono cominciati nei giorni scorsi i lavori per la demolizione dell’ex Hotel Pino, il primo passo di un importante accordo pubblico privato che darà ... corriereromagna.it

Vediamo se Meddy Pino Storto della Tundra Overlook Hotel Cor Pigiamino de Villa Arzilla fa quarche mattata stasera co’ MichelSensOfDry Pensati Sinner vestito d’arancio. - facebook.com facebook