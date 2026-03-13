La Cina e il Grande Disordine | crescere meno contare di più

La Cina affronta un periodo di sfide legate alla crescita economica e alla stabilità politica. Il governo si concentra sulla riduzione della crescita, puntando a rafforzare la propria influenza sia a livello internazionale che interno. La strategia include investimenti in tecnologia, potenziamento della capacità militare e autosufficienza energetica, mentre si gestiscono tensioni e cambiamenti nel panorama globale.

La guerra grande Addio ossessione del pil, il mantra di Xi Jinping è «stabilità». E lo sta praticando con l’Iran La guerra grande Addio ossessione del pil, il mantra di Xi Jinping è «stabilità». E lo sta praticando con l’Iran Stabilità, quella interna e quella proiettata all’esterno. Autosufficienza, tecnologica e militare ma anche energetica. La Cina prova a programmare il suo futuro nell’era del grande disordine mondiale. Tra la guerra contro l’Iran e la prossima visita a Pechino di Donald Trump, Xi Jinping ha utilizzato le “due sessioni” per dare nuovo impulso a una serie di processi avviati da tempo. La leadership spera ora in un salto di qualità per superare le fragilità acuite da una contingenza internazionale assai turbolenta. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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