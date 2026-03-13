La chiusura del Polo Blu di Mortelle Cgil a muso duro | interrogazione di La Vardera

La Cgil ha presentato un'interrogazione riguardo alla chiusura del centro diurno “Polo Blu” di Mortelle, una struttura che offre supporto a bambini e giovani con disturbi dello spettro autistico. La decisione di chiudere il centro sta generando numerosi disagi tra le famiglie e gli operatori coinvolti. La situazione ha suscitato preoccupazioni e richieste di chiarimenti da parte delle istituzioni.

Il sindacato ha segnalato lo stop dei servizi per bambini e giovani affetti dallo spettro autistico, il caso finisce al tavolo del governo Schifani La chiusura del centro diurno “Polo Blu” di Mortelle, struttura fondamentale per l’assistenza e il supporto a bambini e giovani con disturbi dello spettro autistico, sta provocando gravi disagi. La Cgil Messina evidenzia come da settimane numerose famiglie si trovino improvvisamente prive di un servizio essenziale, senza avere ricevuto risposte chiare sui tempi di riapertura o sulle soluzioni alternative. Il “Polo Blu” rappresenta infatti un punto di riferimento importante per i percorsi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale di molte persone. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Ast, sul blocco del concorso per autisti Filt Cgil e Nidil a muso duro“Sul concorso pubblico per assumere 73 autisti all’Ast si sta registrando una inaccettabile irresponsabilità politica e di alcune sigle sindacali.

Fp Cgil e Cgil contro la chiusura del punto nascita del Valdarno: “Colpita la sanità di prossimità”Via Fiorentina, il cantiere un si muove di un centimetro: “Si ribalta? Forse dopo l’estate…” Rubano il Chianti da mille e passa euro, ma alla fine il...

Una raccolta di contenuti su La chiusura del Polo Blu di Mortelle...

Temi più discussi: Figli del Vento 2026: il grande polo internazionale apre la stagione a Forte dei Marmi; I giornali di propaganda agricola di fine ‘800; Il look di Chloë Sevigny a Parigi: pantaloni animalier, polo e ballerine; Collegno, polo per l’economia circolare operativo dal 2028: investimento da 3,7 milioni.

Polo blu di Mortelle, un guasto ferma il servizioL'allarme è scattato oggi grazie alla nota della Cgil che si dice particolarmente preoccupata per la sospensione del servizio. E ora l'Asp si mette in moto ... rtp.gazzettadelsud.it

Messina, chiuso il centro per l’autismo Polo Blu di Mortelle: disagi per le famiglie. La Cgil chiede interventi immediatiLa chiusura del centro diurno per l’autismo Polo Blu di Mortelle, a causa di un guasto, sta causando gravi disagi a numerose famiglie del territorio messinese. A denunciarlo è la Cgil Messina, che ... messina.gazzettadelsud.it

Messina, chiuso il centro per l’autismo “Polo Blu” di Mortelle: disagi per le famiglie. La Cgil chiede interventi immediati https://gazzettadelsud.it/p=2183557 - facebook.com facebook