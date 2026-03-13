La chiusura del Polo Blu di Mortelle Cgil a muso duro | interrogazione di La Vardera

La CGIL ha presentato un'interrogazione riguardo alla recente chiusura del centro diurno “Polo Blu” di Mortelle, una struttura che offre assistenza a bambini e giovani con disturbi dello spettro autistico. La decisione di chiudere il centro ha suscitato molte preoccupazioni tra le famiglie e gli operatori che vi lavorano, lasciando molte persone senza un punto di riferimento importante.

Il sindacato ha segnalato lo stop dei servizi per bambini e giovani affetti dallo spettro autistico, il caso finisce al tavolo del governo Schifani La chiusura del centro diurno “Polo Blu” di Mortelle, struttura fondamentale per l’assistenza e il supporto a bambini e giovani con disturbi dello spettro autistico, sta provocando gravi disagi. La Cgil Messina evidenzia come da settimane numerose famiglie si trovino improvvisamente prive di un servizio essenziale, senza avere ricevuto risposte chiare sui tempi di riapertura o sulle soluzioni alternative. Il “Polo Blu” rappresenta infatti un punto di riferimento importante per i percorsi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale di molte persone. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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RTP Messina. . Da una decina di giorni il polo blu di Mortelle struttura per l’assistenza e il supporto a persone con disturbi dello spettro autistico è chiusa. Un guasto alla tubazione dell'acqua ha costretto l'asp a bloccare il servizio. Dalla prossima settimana pot - facebook.com facebook