La Capitanata vuole lavoro

Nella Sanitaservice della Capitanata è stato aperto un concorso pubblico per 28 posti di lavoro, suddivisi tra 16 ausiliari e pulitori, 9 soccorritori e 3 autisti di ambulanza. La selezione riguarda assunzioni a tempo indeterminato, con l’obiettivo di coprire le esigenze dell’azienda sanitaria locale. La procedura di candidatura è aperta e le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti.

In totale 28 posti di lavoro. Le domande arrivate sono impressionanti: Parliamo di oltre 8.000 persone che hanno presentato domanda per soli 28 posti. Questi numeri raccontano una verità che nella Capitanata conosciamo bene: IL LAVORO MANCA. Migliaia di persone partecipano a un concorso perché cercano una possibilità, una stabilità, un futuro. Dietro quei numeri ci sono giovani che non vogliono andare via, padri e madri di famiglia, persone che chiedono semplicemente di poter lavorare. Questa è la fotografia reale del nostro territorio. La politica non può restare in silenzio davanti a questi numeri. Non possono essere considerati solo statistiche.