La bomba atomica su Roma | il piano segreto mai realizzato

Durante la Guerra Fredda, sono circolate notizie su un piano segreto per utilizzare una bomba atomica su Roma, ma il progetto non è mai stato portato a termine. Le autorità coinvolte hanno mantenuto il massimo riserbo e non sono stati resi pubblici dettagli sulle modalità o sui soggetti coinvolti. La vicenda si inserisce tra le numerose ipotesi di operazioni militari mai realizzate in quegli anni.

Nel corso della Guerra Fredda il mondo ha assistito a scenari militari che oggi appaiono quasi incredibili. Tra questi, uno dei più inquietanti riguarda la Città Eterna. Per anni rimase nascosto nei documenti delle strategie militari delle grandi potenze e solo decenni dopo venne reso pubblico. Si tratta di un piano che prevedeva l'uso della bomba atomica su Roma, un'ipotesi che avrebbe potuto cambiare radicalmente la storia della città, dell'Italia e dell'Europa. LEGGI ANCHE: Fondazione ICA Milano, tre mostre tra memoria, cicli e scultura Il piano nucleare del Patto di Varsavia e la possibilità di una bomba atomica su Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.

