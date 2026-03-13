la blender e la sigaraia donne in un mondo di uomini

Nel passato, le donne spesso si sono trovate a operare in ambienti dominati dagli uomini, come nel caso della signora che si occupava di una blender e di una sigaraia. La sua passione per i sigari Toscani la portava a chiedere la fascetta di carta originale per evitare di sporcarsi le mani. Questa figura dimostra come, in determinati settori, alcune donne abbiano comunque mantenuto un ruolo attivo e deciso.

AGI – La Regina Margherita era un’appassionata di sigari Toscani, al punto da chiedere la fascetta di carta che tutt'oggi li avvolge, per non sporcarsi le mani. Anni dopo, il sigaro (cubano questa volta) passò tra le dita di Marlene Dietrich e Madonna, che lo hanno trasformato in un simbolo di stile, trasgressione o potere. Eppure, almeno in Italia, nessuna donna è passata dal fumarlo a fare del sigaro una professione. Almeno finora: Asia Scannella è una junior blender di Manifatture Sigaro Toscano (MST) e sta studiando per diventare master blender. Per dirla con altre parole, Asia è il ‘naso’ (o il sommelier) dei sigari. Un settore il suo, e, in particolare, un mestiere tradizionalmente riservato agli uomini. 🔗 Leggi su Agi.it

