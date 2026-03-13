La bella di notte

Nel cuore di Gallipoli, la città vecchia si specchia nelle acque calme del porticciolo, con il Castello Angioino che si staglia come sfondo. La scena rappresenta un paesaggio notturno caratterizzato da luci e silenzio, mentre le mura antiche della fortezza si affacciano sulla superficie dell’acqua. La zona resta animata da poche persone che passeggiano lungo le rive o si fermano ad ammirare il panorama.

GALLIPOLI - “Il Castello Angioino, Gallipoli città vecchia che si rispecchia nelle acque del porticciolo. Bella di giorno e affascinante nel silenzio della notte, le acque calme le fanno da specchio e la rendono bella e misteriosa come in una favola”. Testo e foto ci arrivano dal nostro lettore Antonio Provenzano. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo [email protected] Vi invitiamo pertanto a dare sfogo al vostro estro fotografico e a firmare per LeccePrima la "Foto del giorno". 🔗 Leggi su Lecceprima.it

