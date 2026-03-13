La battaglia contro Pedemontana non si ferma e intanto scatta l' Operazione Umarell 2

A Lentate sul Seveso, i lavori per la Pedemontana sono ancora in corso mentre le ruspe continuano a scavare. La strada resterà chiusa per circa due anni durante i quali si svolgeranno i lavori per la grande autostrada, che dovrebbe essere completata entro il 30 novembre 2028. Nel frattempo, è stata avviata l’Operazione Umarell 2.

Un'assemblea pubblica per fare il punto sui cantieri e sui prossimi interventi e intanti si annuncia l'Operazione Umarell 2 Le ruspe continuano a scavare, i lavori proseguono, a Lentate sul Seveso ci si prepara a due anni di “chiusura” delle strade per la realizzazione della grande autostrada che dovrebbe essere ultimata il 30 novembre 2028. Ma intanto la protesta non si ferma e la mobilitazione dei comitati contrari alla realizzazione di Pedemontana prosegue. Mentre dal fronte della futura Tratta D Breve arriva la notizia del rinvio dell’udienza al 18 novembre perché il Tar del Lazio, al quale i 10 sindaci del Vimercatese hanno fatto ricorso, vuole vederci chiaro sul progetto (approvato) di quella parte dell’opera. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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