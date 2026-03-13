Un venditore ambulante afferma che il lavoro ambulante è finito, esprimendo un forte senso di scoraggiamento. Stefano Coen, conosciuto come ‘Neno’, si mostra deluso di fronte alla situazione attuale del settore, che sembra attraversare una fase di crisi. La sua voce si unisce a quella di altri operatori che percepiscono un cambiamento difficile da affrontare.

"Il lavoro ambulante è finito". Stefano Coen detto ‘Neno’, nonostante la sua straordinaria verve è scoraggiato di fronte a una deriva che il settore nel commercio in generale, incluso quello ambulante, sta conoscendo negli ultimi tempi. I conflitti, le politiche economiche, la grande distribuzione, le tasse, temi che messi assieme sono alla base di una crisi nera che in Italia colpisce con particolare vigore proprio Ancona, ai primissimi posti per cessazioni di attività: "Il primo segnale negativo è arrivato dopo il Covid, ma la vera mazzata l’abbiamo patita negli ultimi tre anni e il 2026 è iniziato anche peggio – spiega Coen – Sono da 55 anni nel commercio ambulante e una situazione del genere non mi è mai capitata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La bancarella: "Il lavoro ambulante ormai è finito"

Discussioni sull' argomento La bancarella: Il lavoro ambulante ormai è finito; Mercato, boom di ambulanti stranieri: in dieci anni sono diventati l'80% in più; La storia di Michael, da vittima di bullismo sul posto di lavoro al palco di Masterchef: Il sogno della mia vita.

