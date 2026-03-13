La Asem Jolly domenica prossima attesa dalla capolista

La Asem Jolly si prepara ad affrontare la capolista domenica prossima. La squadra ha concluso la partita di domenica scorsa con successo, vincendo facilmente sul campo del Vigasio. Il Vigasio era considerato un avversario alla portata della Asem Jolly, che ora si concentra sulla prossima sfida in programma.

Reduci da una vittoria a Vigasio e una sconfitta a Trieste, i friulani si preparano ad affrontare il Cellini Padova il 22 marzo Domenica scorsa senza difficoltà sul campo del Vigasio - Il Vigasio si preannunciava un’avversaria alla portata della Asem Jolly. Gli ospiti prendono subito un grande vantaggio grazie a una difesa aggressiva e un gioco vario in attacco. Il punteggio di 8-16 con cui si va all’intervallo è indicativo della buona prestazione corale della Jolly. Un calo arriva a metà secondo tempo a causa di due esclusioni per 2 minuti che favoriscono la ripresa del Vigasio. La squadra di casa si avvicina fino al 24-28, ma la Jolly non demorde e chiude sul 24-32. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Asem Jolly pronta al derby contro Pallamano Trieste dopo due vittorie consecutive. Sabato sfida decisiva al Palachiarbola. #Friuli #Udine #Cronaca #Sport x.com