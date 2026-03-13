L' 8 marzo goliardico del duo Pisamania

Il 8 marzo a Pisa il duo Pisamania ha organizzato un evento con un tono goliardico, coinvolgendo il pubblico in attività e spettacoli. La giornata è stata caratterizzata da momenti di intrattenimento e divertimento, con la partecipazione di numerosi cittadini. La manifestazione si è svolta in modo informale, attirando persone di diverse età che hanno condiviso questa celebrazione in modo spontaneo.

Pisa, 8 marzo 2026 - C’è chi l’8 marzo lo festeggia con una mimosa, chi con un biglietto di auguri; altri preferiscono scendere in piazza e ribadire l’importanza della donna nella società e il rispetto che merita. Insomma, ognuno sceglie il linguaggio che sente più vicino, quello che gli sembra più adatto. E per chi ogni giorno mastica goliardia, anche celebrare l’8 marzo diventa un’occasione per strappare una risata, rigorosamente in pisano. Per questo il duo comico Pisamania, composto da Dario Boldrini ed Enrico Signorini, si è concesso una pausa dalle consuete interviste ai tifosi nerazzurri per celebrare a modo suo la festa della donna.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'8 marzo goliardico del duo Pisamania Articoli correlati Conservatorio Mascagni, sabato 14 marzo il concerto del duo Agostini-PersichiniStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Prosegue la quarta... La Compagnia Baistrocchi al Teatro Govi con “Tutti Dentro… viaggio goliardico alla scoperta del corpo umano”113 anni e non sentirli: a grande richiesta, la Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi torna in scena al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova con lo...