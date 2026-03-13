L’Inter monitora da vicino Manu Koné, centrocampista francese della Roma, in un mercato dei trasferimenti molto movimentato. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Arsenal e Chelsea, che hanno manifestato interesse per il giocatore. La Roma ha recentemente ricevuto una richiesta ufficiale, mentre le trattative si fanno sempre più intense.

L’aria nel mercato dei trasferimenti si è fatta densa mentre l’Inter continua a tenere d’occhio Manu Koné, il talento francese che indossa la maglia della Roma. Nonostante i proprietari giallorossi abbiano bloccato ogni trattativa estiva precedente, il nome del centrocampista rimane sul radar nerazzurro, anche se al momento non vi sono colloqui attivi per un accordo imminente. Mentre Inter, Chelsea e Arsenal cercano nuovi rinforzi in mediana, la Roma mantiene una posizione di forza: considera Koné una delle menti più brillanti del calcio europeo e non intende lasciarlo andare via con cifre modeste. La presenza di club inglesi pronti a investire pesantemente crea un terreno di negoziazione dove i romani possono alzare le richieste economiche, sfruttando la domanda internazionale per massimizzare il valore dell’atleta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Koné: Roma blocca Inter, Arsenal e Chelsea con richiesta

Articoli correlati

Leggi anche: Inter, blitz per Stankovic: scatta la recompra per anticipare Chelsea e Arsenal

Leggi anche: Pronostici di oggi 1 marzo: Arsenal-Chelsea, Roma-Juve, Cremonese-Milan

Contenuti utili per approfondire Koné Roma blocca Inter Arsenal e...

Temi più discussi: L’Aia ammette: Era rigore per la Roma. E Doveri non sbaglia nulla in Milan-Inter; ? Juve-Lewa, Barça-Bastoni, Inter-Koné e il nuovo Kakà ? Le news di ieri; Inter, rivoluzione iniziata: assalto a Koné. Via Dumfries? Nome a zero. Ma occhio al gran colpo; Thuram al posto di Koné: Inter e Juve ribaltano la Roma.

Inter, Manu Koné pallino di Chivu e Ausilio: profilo apprezzato, la richiesta della Roma e cosa filtra sul futuroI nerazzurri continuano a osservare il centrocampista giallorosso, grande pallino della dirigenza e dello staff tecnico meneghino. msn.com

Passaggi, contrasti e verticalità: ecco perché Marotta e Chivu vogliono Koné all'InterAndiamo sui dati. L’Inter è la squadra con la media più alta di passaggi riusciti a partita e la seconda per possesso palla medio a partita dopo il Como di Fabregas (circa il 60%). Ne consegue che i ... gazzetta.it

Passaggi, contrasti e verticalità: ecco perché Marotta e Chivu vogliono Koné all'Inter x.com

Mancini sarà a disposizione, mentre perderemo N'Dicka per squalifica. Koné non è al meglio ma dovrebbe recuperare - facebook.com facebook