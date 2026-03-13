Il giornalista Klaus Davi è stato aggredito prima della partita tra Milan e Inter. Nonostante l’attacco, Davi ha deciso di tornare allo stadio per continuare le sue indagini sulle infiltrazioni criminali nelle curve. La sua presenza in tribuna è stata confermata nonostante l’incidente subito. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’aggressione o sulle ragioni del suo ritorno.

Il giornalista Klaus Davi ha subito un’aggressione fisica prima della partita di calcio tra Milan e Inter, ma annuncia con fermezza che non si fermerà nella sua inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle curve. Nonostante i calci e i pugni ricevuti sabato scorso, l’inviato confermerà la propria presenza allo stadio San Siro domani pomeriggio per seguire il match contro l’Atalanta. L’episodio è stato segnalato alla Questura di Milano con una denuncia dettagliata, permettendo alle autorità investigative di ricostruire esattamente quanto accaduto durante un’intervista sul referendum. L’indagine sulla violenza subita è ora nelle mani della Digos, sezione informativa dedicata alle tifoserie, mentre il giornalista mantiene salda la sua posizione: nessun passo indietro e nessuna rinuncia al lavoro di campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Klaus Davi: aggredito ma torna allo stadio per smascherare

