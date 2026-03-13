Klaebo in ospedale | la caduta di Drammen e il dubbio su Oslo

Il campione norvegese Johannes Hoesflot Klaebo è stato ricoverato in ospedale a Drammen dopo essere caduto durante la semifinale di sprint in tecnica classica. La caduta è avvenuta durante la competizione e Klaebo rimarrà sotto osservazione per tutta la notte. La sua condizione non sembra essere grave, ma si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni dopo l’incidente.

Il campione norvegese Johannes Hoesflot Klaebo trascorrerà la notte in osservazione all’ospedale di Drammen a seguito della caduta avvenuta durante la semifinale di sprint in tecnica classica. L’atleta, attualmente leader generale e vincitore della classifica sprint della Coppa del Mondo 2025-2026, ha subito un impatto alla nuca dopo essere stato coinvolto nell’incidente causato dallo statunitense Ben Ogden. L’evento si è verificato nel contesto della tappa odierna disputata in Norvegia, dove il ghiaccio sulla pista ha giocato un ruolo cruciale nella dinamica dell’incidente. La situazione richiede tempo per la valutazione medica completa, lasciando aperta l’incognita sulla sua partecipazione alla gara successiva prevista per sabato 14 marzo ad Oslo Holmenkollen. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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