Klæbo dopo la caduta di Drammen | apprensione in Norvegia finale di stagione a rischio

Dopo la caduta avvenuta durante la sprint di Drammen, in Norvegia si sono diffuse preoccupazioni per le condizioni di Johannes Hosflot Klæbo. La gara è passata in secondo piano rispetto alle sue eventuali conseguenze fisiche. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni o sui possibili effetti a lungo termine. La sua presenza nelle prossime competizioni rimane incerta.

La sprint di Drammen ha lasciato in secondo piano il risultato sportivo e acceso invece la preoccupazioni per le condizioni di Johannes Hosflot Klæbo. Il fuoriclasse norvegese è infatti caduto in semifinale dopo un contatto con lo statunitense Ben Ogden, finendo violentemente sulla neve e battendo la nuca. Dopo essere rimasto a terra per qualche minuto, è riuscito a rialzarsi, ma è stato subito accompagnato in ospedale per accertamenti più approfonditi. Le prime notizie arrivate nelle ore successive hanno chiarito che l’episodio non è stato banale e che il leader del fondo mondiale dovrà essere seguito con attenzione nei prossimi giorni. A fare il punto sulla situazione è stato Ove Feragen, medico della nazionale norvegese, che ha spiegato come Klæbo abbia riportato una lieve commozione cerebrale. 🔗 Leggi su Sportface.it

