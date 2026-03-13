Il nome di Kiwior, difensore polacco, torna a essere al centro delle voci di mercato per la Juventus in vista della prossima estate. La notizia è stata ripresa recentemente da diverse fonti, che evidenziano un possibile interesse da parte del club torinese. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sulla strategia di mercato e le eventuali mosse di Ottolini, responsabile delle operazioni di calciomercato.

Kiwior Juve, torna di moda il nome del centrale difensivo polacco per la prossima sessione di mercato estiva. Vediamo le ultime novità. La Juve accelera sul mercato per ridisegnare la propria difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero ha individuato nel centrale difensivo la priorità assoluta per alzare il livello qualitativo della rosa. Se Gleison Bremer resta l’unico punto fermo, tutti gli altri elementi del reparto sono considerati cedibili di fronte a offerte importanti. CALCIOMERCATO JUVE LIVE In cima alla lista dei desideri c’è Marcos Senesi. Il calciatore si svincolerà a luglio e la dirigenza bianconera ha già presentato un’ offerta scritta per anticipare la concorrenza dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kiwior Juve, torna di moda il nome del difensore polacco per la prossima estate. Le ultime novità e la mossa di Ottolini

