Durante le qualifiche Sprint del GP della Cina, i commissari della FIA hanno deciso di non applicare alcuna penalità a Kimi Antonelli, pilota italiano in gara. La decisione riguarda gli eventi accaduti nel corso delle sessioni di qualificazione, senza ulteriori commenti o motivazioni ufficiali. La scelta è stata comunicata ufficialmente dopo aver esaminato le circostanze dell’incidente.

Nessuna penalità. E’ questo quanto deciso dai commissari della FIA su quanto è accaduto nel corso delle qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Protagonista dell’episodio è stato Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese della Mercedes, infatti, era finito sotto investigazione per l’impeding su Lando Norris (McLaren). Antonelli, in uscita dalla pit-lane e immettendosi sul tracciato all’ingresso di curva, si era posizionato in traiettoria, nel momento in cui Norris stava effettuando la sua tornata. Una dinamica che aveva fatto pensare a una penalità di tre posizioni in griglia per Kimi. Sanzione che avrebbe portato Antonelli dal secondo al quinto posto nello schieramento di partenza di domani nella Sprint Race. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli evita la penalità a Shanghai: la decisione dei giudici sorride al pilota italiano

Articoli correlati

Leggi anche: Kimi Antonelli graziato: la decisione dei giudici e la sanzione alla Mercedes

Incidente e paura per Kimi Antonelli: Mercedes contro una berriera, come sta il pilota italianoPaura per KimiAntonelli, vittima di un incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo della sua esclusiva Mercedes Amg GT 63 Pro 4Matic+...

Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, che occasione: deve provare a vincere il Mondiale di F1 2026. VIDEO; F1. Contro Ferrari non sarà facile: Andrea Kimi Antonelli teme la Rossa. E della possibilità di vincere il mondiale con la Mercedes dice…; Kimi Antonelli mette in guardia da una competizione molto serrata con i team migliori; Antonelli si unisce ad Hamilton sulle richieste della Mercedes.

Kimi Antonelli evita la penalità a Shanghai: la decisione dei giudici sorride al pilota italianoNessuna penalità. E’ questo quanto deciso dai commissari della FIA su quanto è accaduto nel corso delle qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Protagonista ... oasport.it

F1, Andrea Kimi Antonelli: Ho fatto fatica con il sottosterzo ma sono comunque in prima filaSi sono da poco concluse le prime Sprint Qualifying del Mondiale F1 2026. Sul circuito di Shangai, nel corso del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del calendario, è stato George Russell a ... oasport.it

George Russell conquista la pole position per la Sprint del GP della Cina 2026 e conferma la superiorità della Mercedes. Ferrari costrette a inseguire, mentre Kimi Antonelli rischia tre posizioni di penalità dopo un impeding su Lando Norris Per saperne di più - facebook.com facebook

MERCEDES DAVANTI A TUTTI A SHANGHAI George Russell firma il miglior tempo nelle Qualifiche Sprint del GP di Cina e guida la doppietta Mercedes davanti ad Andrea Kimi Antonelli, staccato di 289 millesimi. L’italiano però resta sotto investigazione x.com