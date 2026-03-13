Khameney due, conosciuto come Mojitaba, si presenta come esordiente ma già con un nome che richiama alla vendetta. La sua presenza pubblica viene descritta come negativa, senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua identità viene associata a un soprannome che suggerisce intenti di rivalsa, mentre la sua figura emerge nel contesto di un debutto che non ha incontrato successo.

Come esordiente non avrebbe potuto presentarsi peggio. È riferito a Khameney due, definibile senza alcuno sforzo della mente, “la vendetta”, al secolo Mojitaba. Degno erede del padre, ha continuato la carriera iniziata con il venditore, assumendo il comando dell’ Iran subito dopo la sua morte. Ne ha incarnato subito il modo di governare, del resto “tale padre, quale figlio. Come prima presentazione al mondo, ha promesso agli USA e al resto dell’Occidente “vendetta, tremenda vendetta”. Lo ha fatto attraverso la tv di stato, per il tramite di una speaker, in una condizione di un’ asetticità pressochè totale. Nei paesi che affacciano sul bacino... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Falconara, bacio a una 12enne, anziano pestato dai familiari: la vendetta costa due condanneFALCONARA - Picchiato così forte da finire al pronto soccorso di Torrette con il volto martoriato.

Leggi anche: Rubò le ceneri del padre del sindaco e accusò due sconosciuti: smascherato il piano di un 60enne. La vendetta per la casa popolare negata

Mojtaba Khamenei Breaks Silence, Vows Iran Revenge Will Not Stop

Una raccolta di contenuti su Khameney due la vendetta

Temi più discussi: La prima di Khamenei: vendetta per la scuola, Hormuz come arma; Mojtaba Khamenei grida vendetta. 'Hormuz deve restare chiuso'; L’esordio (dei misteri) di Khamenei jr: Hormuz chiuso, vendetta per i martiri; Primo discorso di Khamenei Jr: Ora vogliamo la vendetta!.

Medio Oriente Mojtaba Khamenei giura vendetta: «Hormuz resta chiuso»Nel suo primo messaggio da Guida suprema, Mojtaba Khamenei conferma la linea dura dell'Iran nella guerra del Golfo, minacciando la chiusura dello Stretto di Hormuz e nuovi attacchi alle basi americane ... bluewin.ch

Mojtaba Khamenei grida vendetta. 'Hormuz deve restare chiuso'Ma la nuova Guida Suprema non appare in pubblico nel suo primo discorso. Il petrolio tocca i 100 dollari. Secondo il New York Times, Teheran ha iniziato a posare mine nello Stretto. Un aereo cisterna ... ansa.it