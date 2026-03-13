Kelly Joyce presenta il suo nuovo singolo “OH LA LA” durante il San Marino Song Contest 2026, dove si è classificata tra i primi tre. La cantante ha mostrato sul palco una performance intensa e raffinata, evidenziando la sua presenza scenica. Il brano rappresenta un passo importante nel suo percorso artistico, caratterizzato da un sound elegante e un groove internazionale.

Kelly Joyce apre una nuova fase del suo percorso artistico con “OH LA LA”, il nuovo singolo presentato sul palco del San Marino Song Contest 2026, dove ha conquistato il podio grazie a una performance intensa, raffinata e capace di mettere in luce tutta la sua presenza scenica. Un risultato che conferma il fascino di un’artista dal profilo internazionale, capace di unire stile, personalità e una voce immediatamente riconoscibile. Cantato in francese e inglese, “OH LA LA” è un brano che mescola anima soul, sensibilità pop e una scrittura musicale pensata per lasciare il segno fin dal primo ascolto. Il pezzo si muove con naturalezza tra sonorità contemporanee, atmosfere sofisticate e un ritornello immediato, costruendo un equilibrio convincente tra eleganza e accessibilità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Kelly Joyce torna con “OH LA LA”: dopo il podio al San Marino Song Contest 2026 un nuovo singolo tra eleganza e groove internazionale

