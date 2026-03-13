Kean-Milan niente da fare | salta il colpo per i rossoneri i motivi

Il Milan aveva mostrato interesse per Moise Kean, attaccante della Fiorentina che dovrebbe lasciare la squadra alla fine della stagione. Tuttavia, la trattativa tra le due parti non si è concretizzata e il trasferimento non si farà. Nessun accordo è stato raggiunto e Kean rimarrà probabilmente in forza alla Fiorentina fino al termine dell’attuale campionato.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un forte interessamento da parte del Milan nei confronti di Moise Kean, attaccante della Fiorentina pronto a salutare alla fine della stagione. Milan-Kean: niente da fare (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centravanti classe 2000, soprattutto se la Fiorentina non dovesse riuscire a centrare la qualificazione in Europa League tramite la Conference League, andrà via per cercare di lottare per obiettivi più grandi. Ci sono diverse squadre sulle sue tracce con il Milan che appare molto interessato al suo cartellino considerato l'ottimo rapporto con Massimiliano Allegri e diversi calciatori dello spogliatoio rossonero (Leao e Maignan in primis).